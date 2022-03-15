Переговоры украинской и российской делегаций на сегодня закончены и продолжатся завтра — Подоляк 15 марта, 21:40 Цей матеріал також доступний українською Переговоры Украины и России в видеоформате 14 марта 2022 года (Фото:Михайло Подоляк / Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с российской делегацией 15 марта закончены и продолжатся завтра.

В своем Twitter Подоляк уточнил, что во время паузы будет продолжаться работа в подгруппах:

«Очень трудный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть».



Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате. По итогам третьего раунда переговоров 7 марта Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров».

12 марта стало известно, что делегации непрерывно ведут переговоры в видеоформате.

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