Украина не подпишет документ с правом вето России — Арахамия 3 апреля, 00:31 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

Глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина не будет подписывать документ, где страна-агрессор сможет ветировать решение.

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«Для нас это категорически неприемлемо. Вообще не нужно тогда обсуждать какие-либо гарантии безопасности, потому что РФ сможет заблокировать их в любой момент», — подчеркнул нардеп в своем Telegram-канале.



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По словам Арахамии, российская делегация «слышит логику и понимает, что так не может быть». Сейчас Украина и Россия обсуждают другой формат — мирный договор с Россией, но гарантии безопасности от других стран.

«Конечно же, РФ не может блокировать такой процесс. Это закладывается в механизмах активации этих гарантий. Мне кажется, что в финальном раунде мы выйдем на то, что они воспримут эту позицию, иначе мы ничего подписывать вообще не будем», — считает глава украинской делегации.

После переговоров делегаций Украины и России 29 марта в Стамбуле украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.



Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Владимир Зеленский говорил, что решение о нейтральном статусе, который предполагают гарантии безопасности, может быть принято на референдуме.

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