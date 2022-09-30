«У него нет совести — нет и смысла вести переговоры». Кулеба объяснил отказ от диалога с Путиным

30 сентября, 22:31
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не будет вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В эфире телемарафона в пятницу, 30 сентября, Кулеба напомнил, что глава украинского государства отправил четкий сигнал еще во время обращения к Совбезу ООН в начале недели и предупредил о последствиях попытки аннексии украинской территории, но Путин все равно пошел на эскалацию.

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Министр отметил, что глава кремлевского режима утверждает, что готов к переговорам, при этом пытаясь аннексировать территории Украины, обстреливая мирных украинцев и всеми действиями показывая, что выбрал путь войны.

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"…Президент занял четкую позицию: если вы выбрали путь войны, мы выбрали путь самообороны. Вам нельзя доверять, вы люди, у которых нет совести. Один из ключевых принципов переговоров — принцип добросовестности… Если нет совести — у Путина — нет и смысла вести с ним переговоры", — объяснил Кулеба.

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Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что переговоры с этим российским президентом невозможны и что Украина готова к диалогу с Россией, но «уже с другим президентом».

Перед этим российский диктатор Владимир Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

https://www.youtube.com/embed/7c1-vcWa38g
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Переговоры МИД Украины Переговоры с Россией Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба

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