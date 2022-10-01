«С этим нелюдем не о чем говорить». Решение об отказе от переговоров с РФ на заседании СНБО было принято единогласно — Данилов 1 октября, 12:07 Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов (Фото:ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что решение об отказе Украины от переговоров с РФ, пока российский диктатор Владимир Путин остается у власти, было единогласно принято на состоявшемся в пятницу заседании СНБО, 30 сентября.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Мы будем вести переговоры только с другим президентом РФ. С этим нелюдем вообще не о чем говорить», — добавил секретарь СНБО.

Видео дня

Советник главы ОП Михаил Подоляк, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что украинские власти «ставит крест на нынешней политической элите России».

В частности, он отметил, что переговоры с Путным нельзя вести, ведь он «живет в иллюзорном наполеоновском мире, где есть только он и белый цвет стен», намекая на психушку.

В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий. Во время церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил множество лжи и обвинений в адрес стран Запада и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», но заявил, что аннексию территорий Украины обсуждать .

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с этим российским президентом невозможны и что Украина готова к диалогу с Россией, но «уже с другим президентом».