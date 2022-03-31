Переговоры Украины и России возобновятся 1 апреля в видеоформате — Арахамия 31 марта, 00:54 Цей матеріал також доступний українською Члены украинской делегации на переговорах в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что переговоры возобновятся 1 апреля в онлайн-формате.

Война России против Украины — главные события 30 марта

В интервью телеканалу Украина 24 Арахамия сказал, что на переговорах в Стамбуле 29 марта украинская сторона «объявила, что наступила необходимость встречи лидеров двух стран».

Видео дня

«Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси», — добавил он.

По словам Арахамии, делегация страны-агрессора сейчас будет два или три дня думать, что ответить на предложения Украины, представленные во время переговоров 29 марта.

Ранее советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



По словам Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи Зеленского и Путина.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.