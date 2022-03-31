Переговоры Украины и России возобновятся 1 апреля в видеоформате — Арахамия

31 марта, 00:54
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Члены украинской делегации на переговорах в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Члены украинской делегации на переговорах в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что переговоры возобновятся 1 апреля в онлайн-формате.

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В интервью телеканалу Украина 24 Арахамия сказал, что на переговорах в Стамбуле 29 марта украинская сторона «объявила, что наступила необходимость встречи лидеров двух стран».

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«Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси», — добавил он.

По словам Арахамии, делегация страны-агрессора сейчас будет два или три дня думать, что ответить на предложения Украины, представленные во время переговоров 29 марта.

Ранее советник главы Офиса президента и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что встреча президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время.

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В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.

Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

По словам Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи Зеленского и Путина.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры с Россией Давид Арахамия Война России против Украины

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