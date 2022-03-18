Позиция Украины на переговорах с Россией неизменна — Подоляк

18 марта, 18:57
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Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиции Украины на переговорах с Россией неизменны: прекращение огня, вывод российских войск и сильные гарантии безопасности с конкретными формулами.

В своем Twitter член украинской делегации на переговорах написал, что заявления российской стороны — только их запросы, а цель таких заявлений — спровоцировать напряжение в СМИ.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1504864200098734084

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Украине и России на переговорах «удалось сблизить позиции». Он утверждал, что делегации достигли самого большого прогресса по вопросу «нейтрального статуса» и «невступления Украины в НАТО», а по вопросам демилитаризации переговоры якобы находятся «на полпути».

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Михаил Подоляк подчеркивал, что принципиальные вопросы в переговорном процессе неприкосновенны для украинской стороны. По его словам, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.

Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры с Россией Михаил Подоляк Война России против Украины

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