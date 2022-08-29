Ненасытный аллигатор. Переговоры с Россией исключены, она к ним не готова — Зеленский

29 августа, 20:39
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 29 августа, в очередной раз подчеркнул, что переговоры со страной-агрессором Россией сейчас невозможны.

Выступая на 17-м Стратегическом форуме в Бледе (Словения) по видеосвязи, глава государства напомнил, что для любых переговоров нужно желание обеих сторон.

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«Все это еще одна публичная ложь российской власти. Они не готовы к переговорам, они этого не хотят. В их понимании переговоры — это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым — это „российские“ территории. Недавно они публично сказали, что Украина должна признать и юг нашей страны „российскими“ территориями после того, как они проведут там еще один какой-то „референдум“», — сказал Зеленский.

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Президент добавил, что Россия — «аллигатор с ненасытным чувством всего чужого»: «Мы сделаем им уступки сейчас, завтра они вам откусят всю руку, а послезавтра не будет всего человека… Это просто аллигатор с ненасытным чувством всего чужого. Как бы вы с ними не говорили на сегодня, они все равно через полгода придут за другой нашей территорией».

Зеленский также посоветовал забыть легенду о «мощной стране России».

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«Я хочу, чтобы все поняли, что они не такие мощные, как писали о себе в книгах красного цвета в течение 100 последних лет. Когда эта страна была мощной, в рамках СССР были такие страны и народы как Украина, Казахстан, Беларусь, Прибалтика и так далее. Легенду о великой державе надо забыть. Мы на поле боя это показываем», — сказал он.

Президент призвал ввести полное эмбарго против России, подчеркнул, что российский террор — одинаковая угроза для всех европейских народов, а также что ни одна страна не застрахована от того, что военные преступники, убивавшие украинцев, приедут в другие страны как туристы, а однажды получат приказ и «станут совсем не туристами».

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/632732564937106

Ранее Владимир Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут оккупированные украинские территории.

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

https://www.youtube.com/embed/2jQOlbXLId0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры Переговоры с Россией Владимир Зеленский Война России против Украины

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