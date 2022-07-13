«Сейчас обсуждать с РФ нечего». Кулеба назвал конечную точку переговорной позиции Украины

13 июля, 19:10
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Украине сейчас нечего обсуждать со страной-агрессором Россией, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, 13 июля, отвечая на вопрос CNN.

Министр напомнил, что переговоров между Украиной и Россией сейчас нет из-за позиции РФ и продолжения ее агрессии против нашей страны.

«Цель Украины в этой войне, которую развязала против нас Россия, — освободить наши территории и восстановить территориальную целостность и суверенитет на востоке и юге Украины. Это конечная точка нашей переговорной позиции», — подчеркнул он.

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6 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что сейчас с Россией ведет переговоры только подгруппа по гуманитарным вопросам для обмена пленными и телами погибших.

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Ранее Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, но только тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры МИД Украины Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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