Кулеба: После встречи в Стамбуле стало очевидно, что Россия начала резко терять интерес к переговорам с Украиной

19 мая, 21:34
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал приостановку переговоров с Россией.

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«Не было такого момента, когда переговоры просто взяли и прекратили. Переговоры были как спичка — сначала он горит ярко и сильно, потом, чем больше он горит, тем меньше становится, и в конце концов остается обгорелая спичка, которую бросают на землю и растирают ногой. Примерно то же произошло с переговорами», — сказал глава МИД в эфире всеукраинского марафона 19 мая.

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Как объяснил Кулеба, после встречи в Стамбуле 29 марта было очевидно, что Россия «начала резко терять аппетит к ведению переговоров с Украиной». По его словам, причину еще предстоит изучить, но с каждой неделей была видна прямая зависимость: чем агрессивнее Россия на поле боя, тем меньше интереса она проявляет к переговорам.

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«Посмотрите на карту, на города Украины, которые были поражены ракетами в последние дни, на битву за Донбасс, на Мариуполь, на их усилия окопаться в Херсоне, и вы увидите, что Россия выбрала войну, а не переговоры. Так они и погасли», — добавил министр.

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17 мая советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения не было.

Позже член украинской делегации, народный депутат Рустем Умеров заявил, что работа в переговорных группах между Украиной и Россией не останавливалась:

«Это очень сложный процесс, в нем очень много измерений. Мы не останавливались. Если это официальная позиция Офиса президента, то это можно считать окончательным (решением — ред.). Сейчас этой позиции нет. В каждых группах мы вели и ведем переговоры».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры МИД Украины Переговоры с Россией Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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