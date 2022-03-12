Переговоры с российской делегацией идут непрерывно в видеоформате — Подоляк 12 марта, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк и Андрей Ермак (Фото:Михайло Подоляк / Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с российской делегацией идут непрерывно в видеоформате.

«Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами», — написал Подоляк в Twitter и опубликовал совместное фото с главой ОП Андреем Ермаком.



Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры украинской и российской делегаций продолжаются в видеоформате.

7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. По их итогам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня и гарантирования безопасности, которые значительно бы улучшили ситуацию, пока нет, консультации будут продолжаться.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия «начала о чем-то говорить, а не только бросать ультиматумы», и это положительный сдвиг.

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