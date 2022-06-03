Арахамия назвал условие для нового раунда переговоров с Россией 3 июня, 20:14 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

Народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия рассказал, когда украинская сторона может инициировать новый раунд переговоров со страной-агрессором.

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В эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 3 июня, Арахамия заявил, что сейчас не видит оснований инициировать продолжение переговоров.



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«Сейчас пауза [в переговорах] достаточно обоснована. Продолжаются большие бои на востоке. И пока не будет какого-то большого изменения на фронте — мы, конечно, надеемся, что изменение будет за нами, мы будем деоккупировать… Мы уже деоккупируем много сел, но, к сожалению, и они тоже оккупируют новые населенные пункты… Переговоры нужно продолжать, когда у нас будет усилена переговорная позиция», — отметил нардеп.



По словам Арахамии, переговорная позиция может быть усилена за счет оружия от международных партнеров, когда Украина получит его в достаточном количестве. Он подчеркнул, что защитники Украины уже обучены и готовы использовать новое вооружение.



«Тогда, с усиленной переговорной позицией, можем инициировать новый раунд переговоров», — подытожил он.

17 мая советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике 29 марта какого-либо существенного продвижения не было. По словам Подоляка, переговоры возобновятся, когда российская сторона начнет объективно смотреть на свои военные преступления и на позицию Украины.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».



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