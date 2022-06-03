Арахамия назвал условие для нового раунда переговоров с Россией

3 июня, 20:14
Цей матеріал також доступний українською
Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

Народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия рассказал, когда украинская сторона может инициировать новый раунд переговоров со страной-агрессором.

Война России против Украины — главные события 3 июня

В эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 3 июня, Арахамия заявил, что сейчас не видит оснований инициировать продолжение переговоров.

Видео дня

«Сейчас пауза [в переговорах] достаточно обоснована. Продолжаются большие бои на востоке. И пока не будет какого-то большого изменения на фронте — мы, конечно, надеемся, что изменение будет за нами, мы будем деоккупировать… Мы уже деоккупируем много сел, но, к сожалению, и они тоже оккупируют новые населенные пункты… Переговоры нужно продолжать, когда у нас будет усилена переговорная позиция», — отметил нардеп.

Читайте также:
100 дней, превзошедшие годы других войн. Десять цифр, раскрывающих последствия первых месяцев российского вторжения в Украину

По словам Арахамии, переговорная позиция может быть усилена за счет оружия от международных партнеров, когда Украина получит его в достаточном количестве. Он подчеркнул, что защитники Украины уже обучены и готовы использовать новое вооружение.

«Тогда, с усиленной переговорной позицией, можем инициировать новый раунд переговоров», — подытожил он.

Читайте также:
«Боевая ничья». Агиль Рустамзаде на 100-й день войны оценивает ситуацию на фронте и утверждает: осенью боевые действия станут на паузу
Читайте также:

Российский танк в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Умиротворение» не остановит диктатора. Пять самых ошибочных суждений Запада о том, как Путин видит войну в Украине

17 мая советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, поскольку после стамбульского коммюнике 29 марта какого-либо существенного продвижения не было. По словам Подоляка, переговоры возобновятся, когда российская сторона начнет объективно смотреть на свои военные преступления и на позицию Украины.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина одержит победу в развязанной Россией войне на поле боя, но ее завершение будет дипломатическим. Он также сказал, что «разговор Украины и России точно будет».

Огромные потери остановили наступление России – Яковина

https://www.youtube.com/embed/tIc5cbVrwcY
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Переговоры Поставки оружия Переговоры с Россией Давид Арахамия Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X