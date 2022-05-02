Украина может подписать с Россией только ее капитуляцию — Данилов

2 мая, 23:51
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Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что единственный документ, который могут подписать Украина и Россия, — это капитуляция страны-агрессора. Свое мнение он высказал в эфире всеукраинского марафона.

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«С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию. Чем быстрее они это сделают, тем больше пользы будет для их страны», — сказал он.

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Данилов уточнил, что вопросом переговоров занимается Офис президента, а не аппарат СНБО, и что президенту известна его позиция.

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«Мы своими действиями за эти два месяца доказали, что они [НАТО] должны нас взять, потому что такого войска, преданности и действий, которые совершали наши военные, — не знаю, может ли какая-то страна Альянса иметь такое войско», — также сказал секретарь СНБО, комментируя вопрос вступления Украины в НАТО.

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Отвечая на вопрос о мобилизации в Украине, секретарь СНБО сказал, что сейчас бойцов достаточно, продолжается подготовка и тренировка мобилизованных.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев должен вести мирные переговоры с Россией, несмотря на то, что это трудно делать на фоне многочисленных преступлений российских военных против украинского народа:

«Если мы говорим не эмоционально, хотя это сложно, мы должны понимать: любая война кончается миром или заканчивается миллионами жертв. И все равно даже там, где миллионы жертв, все приходит к миру. До окончания войны именно из этого мы должны делать выводы».

29 апреля глава государства сказал, что вероятность того, что любые переговоры с Россией будут прекращены, высока.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры СНБО Переговоры с Россией Алексей Данилов Война России против Украины

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