«Нужны санкции и военная помощь». Кулеба сообщил, что необходимо для конструктивного диалога с Россией
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для конструктивного диалога с Россией, которая вторглась на территорию Украины и совершает многочисленные военные преступления, нужно больше санкций и военной помощи.
«Пока нет консенсуса в переговорах. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов по территориальной целостности», — написал украинский министр в Twitter.
Война России против Украины — последние новости
Кулеба добавил, что Россия продолжает придерживаться ультиматумов во время переговоров с украинской стороной.
«Чтобы стимулировать более конструктивный подход, нам нужны две вещи: больше санкций и больше военной помощи для Украины», — подчеркнул он.