«Нужны санкции и военная помощь». Кулеба сообщил, что необходимо для конструктивного диалога с Россией

25 марта, 21:08
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для конструктивного диалога с Россией, которая вторглась на территорию Украины и совершает многочисленные военные преступления, нужно больше санкций и военной помощи.

«Пока нет консенсуса в переговорах. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов по территориальной целостности», — написал украинский министр в Twitter.

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Кулеба добавил, что Россия продолжает придерживаться ультиматумов во время переговоров с украинской стороной.

«Чтобы стимулировать более конструктивный подход, нам нужны две вещи: больше санкций и больше военной помощи для Украины», — подчеркнул он.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1507414519227699200
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Переговоры с Россией Война в Украине Дмитрий Кулеба

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