«Нужны санкции и военная помощь». Кулеба сообщил, что необходимо для конструктивного диалога с Россией 25 марта, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для конструктивного диалога с Россией, которая вторглась на территорию Украины и совершает многочисленные военные преступления, нужно больше санкций и военной помощи.

«Пока нет консенсуса в переговорах. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов по территориальной целостности», — написал украинский министр в Twitter.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

Читайте также: Сергей Постоловский Почему переговоры нужно вести не с Путиным

Кулеба добавил, что Россия продолжает придерживаться ультиматумов во время переговоров с украинской стороной.

«Чтобы стимулировать более конструктивный подход, нам нужны две вещи: больше санкций и больше военной помощи для Украины», — подчеркнул он.