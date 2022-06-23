«Нет смысла вести переговоры». На данном этапе Кремль будет нерационально реагировать на предложения Украины — Подоляк 23 июня, 22:35 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с Россией нет смысла, потому что Кремль будет нерационально реагировать на предложения украинской стороны.

«Нет смысла с таким соперником вести переговоры, потому что он нерационально будет отвечать на все встречные предложения», — сказал Подоляк в интервью изданию Бабель.

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Он уточнил, что ведутся переговоры только по гуманитарным вопросам, связанные с пленными, гуманитарными коридорами и эвакуацией из зоны боевых действий.

«В том, что касается политико-дипломатической секции нет смысла, потому что продолжаются интенсивные бои на востоке страны», — добавил он.

Ранее Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с РФ, однако лишь тогда, когда кремлевский режим пойдет на прекращение боевых действий.

Глава переговорной группы с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению, и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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