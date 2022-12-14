Рада выполнила все рекомендации Еврокомиссии, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС — Стефанчук 14 декабря, 11:46 Рада приняла все законопроекты, необходимые для выполнения рекомендаций Еврокомиссии (Фото:Пресс-служба ВР)

Верховная Рада выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые находятся в зоне ответственности парламента и необходимы для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук по итогам пленарного заседания 13 декабря, на котором были приняты последние евроинтеграционные законопроекты.

«Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада выполнила свою часть работы и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии», — отметил Стефанчук.

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Он также назвал все законы и необходимые решения, которые были приняты парламентом почти за полгода после получения Киевом статуса кандидата на членство в ЕС.

Речь идет о следующих законах:

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе

О медиа

О нацменьшинствах

О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга

О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма

О внесении изменений в закон Украины О предотвращении и противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения адаптировано законодательство к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.

Также Рада избрала по своей квоте членами Высшего совета правосудия двух кандидатов.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.