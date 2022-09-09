«Сильная фраза». Бессмертный оценил заявление ОП о «переговорах» на юге Украины

9 сентября, 19:51
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Роман Бессмертный похвалил ОП за заявление о контрнаступлении вместо переговоров с РФ (Фото:Міністерство оборони України via Facebook)

Роман Бессмертный похвалил ОП за заявление о контрнаступлении вместо переговоров с РФ (Фото:Міністерство оборони України via Facebook)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный в интервью Радио НВ похвалил фразу советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о «переговорах» на юге Украины.

«Наиболее сильная фраза, которую я услышал из Офиса при нынешнем президенте, что переговоры продолжаются в правильном направлении, на юге Украины. Это сильная фраза, которая показывает, к какому способу переговоров Украина сейчас прибегает и какие варианты переговоров она избрала. Она абсолютно отчетливо отражает общественное настроение в Украине сейчас», — сказал Бессмертный Радио НВ.

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https://www.youtube.com/watch?v=XxvKE5LyS5I

29 августа стало известно, что в Херсонской области «109-й полк ДНР» покинул свои позиции, а с поля боя сбежали российские десантники, которые были их поддержкой.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что ВСУ начали военную операцию на юге.

В этот же день, комментируя начало контрнаступления ВСУ на юге Подоляк написал на своей странице в Twitter, что переговоры с Россией в единственном возможном формате ведет «специальная украинская делегация», на южном направлении фронта.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1564262791481098240

«Переговоры» проходят успешно. Ожидаем новые «компромиссы» в виде «жестов доброй воли», — добавил он.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Переговоры с Россией Война в Украине Роман Бессмертный Контрнаступление Радио НВ Михаил Подоляк Война России против Украины

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