В ОПУ подтвердили, что переговоры между Украиной и РФ приостановлены 17 мая, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен.

Война России против Украины — главные события 17 мая

В эфире телемарафона он рассказал, что переговоры были приостановлены, поскольку после стамбульского коммюнике не было какого-либо существенного продвижения.

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«Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский», — отметил Подоляк.

Ранее в МИД России заявили, что переговоров с Украиной нет, потому что Киев фактически вышел из переговорного процесса.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут — ред.)», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

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