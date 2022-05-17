В ОПУ подтвердили, что переговоры между Украиной и РФ приостановлены
Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен.
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В эфире телемарафона он рассказал, что переговоры были приостановлены, поскольку после стамбульского коммюнике не было какого-либо существенного продвижения.
«Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский», — отметил Подоляк.
Ранее в МИД России заявили, что переговоров с Украиной нет, потому что Киев фактически вышел из переговорного процесса.
«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут — ред.)», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ Андрея Руденко.
Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.
Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.
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