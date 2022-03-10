«Не стоит ждать чуда, но это важное начало». Чавушоглу прокомментировал встречу Кулебы и Лаврова 10 марта, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анталии (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Турция выступает за скорейшее начало переговоров между лидерами Украины и России о прекращении военных действий. Об этом заявил в Анталии глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

Он дал брифинг по завершении переговоров между министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым, в которых Турция выступила посредником, пишет Sabah.

«Не стоит ждать чуда, но эта встреча на политическом уровне — важное начало», — заявил Чавушоглу.



По его мнению, ключевые решения о прекращении войны должны быть приняты на саммите лидеров Украины и РФ. Владимир Зеленский к нему готов, а Владимир Путин — «принципиально не против», сказал турецкий министр.

Украина хочет, чтобы такие переговоры прошли в Турции, Россия предлагает Беларусь, добавил он.

«Главное не место, а скорейшее начало переговоров. Мы будем поддерживать этот процесс. Турция будет прилагать дальнейшие усилия, приоритетом является дипломатия. Хотел бы поблагодарить стороны, принявшие наше приглашение, за доверие к нам», — сказал Чавушоглу.



Он также отметил, что встреча Кулебы и Лаврова проходила не в легкой обстановке, но была «цивилизованной».

10 марта на полях дипломатического форума в Анталии Кулеба и Лавров провели переговоры. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, однако достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи глава МИД Украины.

В свою очередь, Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».



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