«Не стоит ждать чуда, но это важное начало». Чавушоглу прокомментировал встречу Кулебы и Лаврова
Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анталии (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Турция выступает за скорейшее начало переговоров между лидерами Украины и России о прекращении военных действий. Об этом заявил в Анталии глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.
Он дал брифинг по завершении переговоров между министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым, в которых Турция выступила посредником, пишет Sabah.
«Не стоит ждать чуда, но эта встреча на политическом уровне — важное начало», — заявил Чавушоглу.
По его мнению, ключевые решения о прекращении войны должны быть приняты на саммите лидеров Украины и РФ. Владимир Зеленский к нему готов, а Владимир Путин — «принципиально не против», сказал турецкий министр.
Украина хочет, чтобы такие переговоры прошли в Турции, Россия предлагает Беларусь, добавил он.
«Главное не место, а скорейшее начало переговоров. Мы будем поддерживать этот процесс. Турция будет прилагать дальнейшие усилия, приоритетом является дипломатия. Хотел бы поблагодарить стороны, принявшие наше приглашение, за доверие к нам», — сказал Чавушоглу.
Он также отметил, что встреча Кулебы и Лаврова проходила не в легкой обстановке, но была «цивилизованной».
10 марта на полях дипломатического форума в Анталии Кулеба и Лавров провели переговоры. Был поднят вопрос о прекращении огня в Украине на 24 часа, однако достичь каких-либо результатов не удалось «из-за требований Путина», заявил после встречи глава МИД Украины.
В свою очередь, Лавров после переговоров сделал скандальное заявление о том, что РФ на Украину якобы «не нападала».
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