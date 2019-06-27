Музей истории Киева обратился к Зеленскому из-за переезда Офиса президента 27 июня, 17:03 4101 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Музей истории Киева обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой решить вопрос с возможным переездом Офиса президента в Украинский дом.

Соответствующее обращение обнародовано в Facebook.

По словам работников музея, именно на четвертом и пятом этажах Украинского дома находятся фонды Музея истории города Киева, где сейчас находится около 300 тысяч единиц хранения музейного фонда Украины, в том числе уникальные археологические памятники, реликвии городского самоуправления, живопись и графика.

В обращении сказано, что в течение 15 лет пребывания в Украинском доме коллектив Музея истории города Киева не раз обращался к высшему руководству государства с просьбой решить вопрос относительно предоставления или строительства здания для Музея.

Музейщики просят Зеленского содействовать в передаче Гостиного двора в коммунальную собственность Киева с последующим приспособлением здания под нужды Музея истории города Киева. Если этого не сделать, то эти фонды будут просто потеряны в случае переезда Офиса президента в Украинский дом.

Ранее журналистка, сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа заявила, что Администрация президента рассматривает возможность переезда в Украинский дом.