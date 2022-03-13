В Пентагоне не исключают, что российские оккупанты могут расширить боевые действия на запад Украины 13 марта, 05:40 Пентагон (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

В Пентагоне допускают, что российские оккупанты могут начать активные боевые действия и на западе Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в субботу, 12 марта.



Причиной такого мнения являются обстрелы аэродромов в западной части Украины а именно в Луцке и Ифвано-Франковске.

В то же время, он отметил противоречиво, с одной стороны трудно что-то утверждать, но с другой стороны военные РФ обстреляли сразу два аэропорта на западе в один день.

Также военный эксперт напомнил, что пока основная российская мощь направлена на восток Украины.

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