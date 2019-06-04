ПЦУ опубликовала видео голосования Филарета за ликвидацию Киевского патриархата Вчера, 23:22 Цей матеріал також доступний українською кадр видео Украинская Церковь / Youtube Подпись Филарета на документе о ликвидации УПЦ КП кадр видео Украинская Церковь / Youtube

Православная церковь Украины опубликовала видео с заседания Объединительного собора, на котором почетный патриарх Филарет подписывает документ о ликвидации УПЦ Киевского патриархата.

В ПЦУ объяснили, что это видео опровергает утверждение, что «такого Собора не было».

Участникам Собора озвучили предложение проголосовать за прекращение деятельности УПЦ КП путем объединения и присоединения к образованной Православной церкви Украины.

На видео один из участников Собора просит Филарета дать благословение на голосование. На что Филарет ответил: «Ну, давайте». После этого Филарет поставил подпись на документе.

Напомним, что почетный патриарх ПЦУ, бывший глава УПЦ КП Филарет обвинил главу ПЦУ Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря 2018 года. Он констатировал двоевластие в церкви.

Филарет выразил недовольство, что ПЦУ имеет статус митрополии, а не патриархии, и отказался выполнять три пункта Томоса об автокефалии ПЦУ. Он продолжает настаивать, что до сих пор является патриархом Киевского патриархата.

По данным СМИ, Филерет в ближайшее время планирует созвать поместный собор в обход предстоятеля Епифания.