Паводок на Закарпатье: ОГА призвала отстрочить военный призыв для затопленных районов Сегодня, 19:04 80 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Закарпатской ОГА В ведомстве считают, что после ликвидации последствий паводка призыв на срочную службу могут продлить Пресс-служба Закарпатской ОГА

И.о главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас призвал Министерство обороны отсрочить призыв на срочную службу молодых людей, живущих в затопленных районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Галас заявил, что люди только что пережили стихийное бедствие и сейчас им нужно восстанавливать поврежденное хозяйство.

«Судя по предыдущему опыту, компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета будет выделяться только для объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, медицины и так далее, поэтому пострадавшим гражданам придется рассчитывать в основном на себя. А значит, им необходима помощь всех родных», — сказал он.

По его словам, согласно с законодательством, солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка не повлияет на обороноспособность страны.

«После ликвидации последствий паводка призыв на срочную службу может быть продлен», — сообщил чиновник.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 24 мая от наводнения на Закарпатье пострадали более 240 домохозяйств, а также 2005 га сельхозугодий и пастбищ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий ЧС природного характера в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.