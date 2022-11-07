«Не жалобами каким-то там тряпкам». Зеленский после массовых потерь оккупантов под Павловкой напомнил россиянам, как выжить 7 ноября, 22:51 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 7 ноября, прокомментировал информацию об огромных потерях российских оккупантов в районе села Павловка Донецкой области и жалобе их бригады губернатору.

Глава государства рассказал, что в Донецкой области «земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов», а россияне «гибнут сотнями каждый день». Он сообщил, что защитники Украины на фронте ведут активную оборону, а на некоторых направлениях востока и юга понемногу продвигаются вперед, оттесняя противника.



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Комментируя «жалобу» российских военных губернатору Приморского края, в которой они рассказывали о своих колоссальных потерях, Зеленский отметил, что чиновник «предсказуемо соврал» о том, что потери «далеко не такие».

«От Владивостока до Павловки Донецкой области больше 9 тысяч километров. Но он уверен, что потери „не такие“. Губернатору, наверное, оттуда лучше видно, как и сколько отправляют на убой военных из его региона. Или ему просто приказали врать. Из Москвы приказали… И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Но я уверен, что губернатор Кожемяко выйдет и объяснит, почему не все доехали, не все вернулись из тех „не таких“», — заявил президент.

Инфографика: НВ

Он добавил, что спастись от мобилизации и отправки кремлевским режимом на полномасштабную войну против Украины россияне могут «не жалобами каким-то там тряпкам, а своим мнением».

"…Не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах. И против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить", — напомнил Зеленский.

Издание Медуза со ссылкой на источники сообщало, что российские военнослужащие 155-й бригады направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на большие потери под Павловкой. В письме якобы сказано, что за четыре дня оккупанты потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести».

В минобороны страны-агрессора отрицают потерю 300 оккупантов под Павловкой и утверждают, что ведут «эффективное наступление» на Угледарском направлении.

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