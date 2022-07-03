«Великороссы в Украине невыносимы». Гетман Скоропадский — о российских либералах, которые в 1918-м бежали от большевистского террора в Киев

3 июля, 08:31
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Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)

Гетман Павел Скоропадский (справа) с руководителем своей охраны Николаем Сахно-Устимовичем возле штаб-квартиры главнокомандующего германскими войсками Германа Эйхгорна, Киев, 1918 год. (Фото:Укрінформ)

Автор: Олег Шама

Почему Павел Скоропадский, который в течение своей политической карьеры вынашивал федеративный союз Украины с Россией, совершенно разочаровался в этой идее

«Великороссы говорят: „Никакой Украины не будет“, а я говорю: „Что бы то ни было, Украина в той или другой форме будет. Не заставишь реку идти вспять, так же и с народом, его не заставишь отказаться от его идеалов. Теперь мы живем во времена, когда одними штыками ничего не сделаешь“. Великороссы никак этого понятия не хотели и говорили: „Все это оперетка“».

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Так писал Павел Скоропадский через несколько лет после отречения от гетманства в декабре 1918-го. Этот политик возглавлял Украину неполные семь месяцев и мыслил ее в федерации с Россией. Но уже во вступлении к своим Воспоминаниям, которые начали выходить ровно столетие назад в журнале Хліборобська Україна, бывший гетман объяснил: «Я люблю русский язык, украинцы его терпеть не могут; по крайней мере, делают вид, что не любят его; я люблю среднюю Россию, Московщину — они находят, что эта страна отвратительна; я верю в большое будущее России, если только она переустроится на новых началах, где бы не было того, как сейчас, когда в Москве в известных кругах смотрят на Украину, как хозяин смотрит на работника; украинцы этому будущему не верят».

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Свою уверенность в стремлении украинцев к государственной самореализации Скоропадский обосновывал: «Я прекрасно знаю класс нашей мелкой интеллигенции. Она всегда увлекалась украинством; все мелкие чиновники, конторщики, телеграфисты всегда разговаривали по-украински, получали Раду [единственная украиноязычная газета Российской империи], восхищались Шевченко, а этот класс ближе к народу. Сельские священники под влиянием высшего духовенства, до сих пор только за малым исключением все великорусское (московского толка), не выражаются определенно. Но если поискать, у каждого из них найдется украинская книга и скрытая мечта осуществления Украины».

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Теги:   Российская агрессия Российская империя Павел Скоропадский История НВ История Украины Неоимперский план

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