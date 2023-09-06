Кабмин предложил Раде назначить Кириленко новым главой АМКУ 6 сентября, 11:26 Кириленко может возглавить АМКУ уже 6 сентября (Фото:Павел Кириленко/Facebook)

Утром в среду, 6 сентября, Кабмин внес в Верховную Раду представление о назначении экс-главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко на должность руководителя Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующий документ обнародовал нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

«Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как главы АМКУ», — отметил он

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Железняк пояснил, что сейчас это представление проходит профильный комитет. Далее Рада примет решение на заседании 6 сентября.

5 сентября парламент уволил Ольгу Пищанскую с поста главы АМКУ. Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Кириленко, который должен занять эту должность.

В этот же день Рада также приняла еще ряд кадровых решений. В отставку отправили министра обороны Алексея Резникова и уволили Рустема Умерова с поста главы Фонда госимущества. 6 сентября его, вероятно, назначат новым главой Минобороны.