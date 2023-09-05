Кабмин уволил главу Донецкой ОВА Павла Кириленко

5 сентября, 16:04
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Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Кабинет министров во вторник, 5 сентября, согласовал увольнение главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

Как сообщает в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, также Кабмин согласовал назначение главой Полтавской ОВА Филипа Пронина. Сейчас Полтавскую ОВА возглавляет Дмитрий Лунин, Пронин является замглавы АРМА.

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Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Павел Кириленко может возглавить Антимонопольный комитет после того, как его руководительница Ольга Пищанская написала заявление об отставке. Пищанская может занять должность главы Фонда госимущества, а глава ФГИ Рустем Умеров станет министром обороны вместо Алексея Резникова.

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5 сентября Верховная Рада поддержала отставку Умерова с поста главы ФГИ. Ожидается, что парламент проголосует за его назначение министром обороны 6 сентября.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Полтавская область Кабинет министров Украины Кадровые перестановки Павел Кириленко Война России против Украины

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