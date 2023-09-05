Зеленский подписал указ об увольнении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко

5 сентября, 20:16
Поделиться:
Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 5 сентября, подписал указ об увольнении главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Указ опубликован на сайте главы государства.

Ранее увольнение Кириленко согласовал Кабинет министров — предполагается, что он может возглавить Антимонопольный комитет.

Видео дня

Читайте также:
«Крупнейшая перестановка в правительстве»: почему уходит Резников, чем обязана ему украинская оборона и чего ждут от Умерова — западные СМИ

Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что Павел Кириленко может возглавить Антимонопольный комитет после того, как его руководительница Ольга Пищанская написала заявление об отставке. Пищанская может занять должность главы Фонда госимущества, а глава ФГИ Рустем Умеров станет министром обороны вместо Алексея Резникова.

5 сентября Верховная Рада поддержала отставку Умерова с поста главы ФГИ. Ожидается, что парламент проголосует за его назначение министром обороны 6 сентября.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Указ АМКУ Донецкая ОГА Владимир Зеленский Павел Кириленко Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X