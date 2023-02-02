НАПК нашло признаки незаконного обогащения нардепа Халимона на 10 млн гривен 2 февраля, 00:43 Павел Халимон (Фото:sluga-narodu.com)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки незаконного обогащения нардепа от Слуги народа Павла Халимона на 10 млн грн. Об этом сказано в ответе НАПК на запрос Укринформа.

В агентстве заявили, что сразу после журналистского расследования о покупке Халимоном элитного дома в центре Киева начали мониторинг образа жизни нардепа и по его итогам «обнаружили признаки коррупционного уголовного нарушения по ст. 368−5 УК Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении на сумму 10 млн грн».



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В НАПК сообщили, что официальные доходы сожительницы нардепа, которая купила дом, с 1998-го по 2022 годы без учета налогов составили немногим больше 2 млн грн, а стоимость дома в договоре — 10,3 млн грн. Также женщина в 2021 году купила еще 68 земельных участков на общую сумму в 1,8 млн грн.

Официальные доходы Халимона за период покупки дома (2021−2022 годы) составили 1,5 млн грн, в 2020-м году в его декларации были указаны активы на сумму 20 тыс. грн на банковских счетах, 210 тыс. долларов и 225 тыс. грн наличными и 95,5 тыс. долларов в биткоинах.

Нардеп также купил мотоцикл BMW R 1250GS примерно за 750 тыс. грн и дал заем в размере 6 750 000 грн — у него должно было остаться немногим больше 220 тыс. грн.

Агентство сделало вывод, что у пары не было легальной возможности купить дом по такой цене. НАПК обратилось в Офис генпрокурора для открытия дела по ст. 368−5 (незаконное обогащение) и досудебного расследования.

Ранее Павла Халимона пообещали отстранить от должности заместителя главы фракции Слуга народа после того, как журналисты УП выяснили, что во время полномасштабной войны он купил дом в центре Киева стоимостью 10,3 млн гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Офис президента для открытия дела по факту незаконного обогащения.