Генпрокурор согласовал открытие дела против нардепа от Слуги народа Халимона

7 февраля, 15:33
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Павел Халимон (Фото:sluga-narodu.com)

Павел Халимон (Фото:sluga-narodu.com)

Генпрокурор Андрей Костин согласовал ходатайство САП о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного незаконного обогащения нардепа от партии Слуга народа Павла Халимона.

Об этом сообщил заместитель руководителя САП Андрей Синюк в комментарии Укринформ.

Отвечая на вопрос, согласовал ли генпрокурор соответствующее ходатайство САП по Халимону, Синюк сообщил, что в ЕРДР внесли сведения.

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Он добавил, что следствие по факту возможного незаконного обогащения депутата ВР началось 26 января этого года.

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Ранее Павла Халимона пообещали отстранить от должности заместителя главы фракции Слуга народа после того, как журналисты УП выяснили, что во время полномасштабной войны он купил дом в центре Киева стоимостью 10,3 млн гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Офис президента для открытия дела по факту незаконного обогащения.

2 февраля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что обнаружило признаки незаконного обогащения Халимона на 10 млн гривен.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Коррупция Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Коррупционный скандал партия Слуга народа Павел Халимон Андрей Костин

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