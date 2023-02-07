Генпрокурор согласовал открытие дела против нардепа от Слуги народа Халимона 7 февраля, 15:33 Павел Халимон (Фото:sluga-narodu.com)

Генпрокурор Андрей Костин согласовал ходатайство САП о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного незаконного обогащения нардепа от партии Слуга народа Павла Халимона.

Об этом сообщил заместитель руководителя САП Андрей Синюк в комментарии Укринформ.

Отвечая на вопрос, согласовал ли генпрокурор соответствующее ходатайство САП по Халимону, Синюк сообщил, что в ЕРДР внесли сведения.

Видео дня

Он добавил, что следствие по факту возможного незаконного обогащения депутата ВР началось 26 января этого года.

Ранее Павла Халимона пообещали отстранить от должности заместителя главы фракции Слуга народа после того, как журналисты УП выяснили, что во время полномасштабной войны он купил дом в центре Киева стоимостью 10,3 млн гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Офис президента для открытия дела по факту незаконного обогащения.

2 февраля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что обнаружило признаки незаконного обогащения Халимона на 10 млн гривен.