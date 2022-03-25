Бизнесмен Павел Фукс платил уличным бандитам, чтобы те рисовали свастику в украинских городах — расследование Rolling Stone 25 марта, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Сейчас местонахождение Фукса неизвестно (Фото:НВ)

Уроженец Харькова, бизнесмен Павел Фукс мог быть одним из спонсоров пропагандистского нарратива России о «нацизме» в Украине — в частности он платил за то, чтобы в украинских городах с этой целью рисовали символы свастики.

Об этом сообщает журнал Rolling Stone в своем расследовании, которое базируется на многочисленных источниках.



По информации издания, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину олигарх, известный своими связями в России, предположительно платил местным жителям за то, чтобы они рисовали свастики в Харькове. Через посредников Фукс вероятно предлагал от 500 до 1500 долларов уличным преступникам за то, чтобы они оскверняли улицы городов нацистскими граффити — в декабре 2021 и январе-феврале 2022 года.

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В этой кампании Фукс — олигарх, построивший бизнес в сферах недвижимости, банковского дела и энергетики — скорее всего, сотрудничал с российскими спецслужбами, пишет Rolling Stone. Подобные усилия должны были стать частью попыток Москвы разжечь представление о якобы «нацистских» настроениях в Украине — чтобы впоследствии Владимир Путин мог назвать «денацификацию» страны одним из предлогов вторжения на украинскую землю.

Эти утверждения Rolling Stone основывает на таких данных:

свидетельства украинца, который дважды обсуждал с Фуксом идею рисовать свастику

доклад об этом заговоре, который властям США передал американский информатор, имеющие обширные контакты в украинских правительственных и бизнес-кругах

свидетельства одного из высокопоставленных чиновников США, который подтвердил существование такого доклада и тот факт, что документ был передан американской разведке для дальнейшего анализа

четыре других анонимных и независимых друг от друга источника, которые подтвердили, что слышали о вероятной роли Фукса в кампании по умышленному рисованию свастики в украинских городах.

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Ни Павел Фукс, ни его американский адвокат Джон Ломас не ответили на телефонные звонки и направленные по электронное почте запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Нынешнее местонахождение бизнесмена неизвестно, уточняет издание.

Однако Олег Плющ (Oleg Plyush), которого издание называет «бывшим украинским кикбоксерем», заявил Rolling Stone, что является другом Фукса и обсуждал с ним упомянутую кампанию со свастикой. Плющ утверждает, что узнал об этой схеме от посредника, занимавшегося поиском людей для совершения актов вандализма. По словам Плюща, Фукс описывал идею такой кампании как свое «задание» — мол, «ему не оставили выбора» и воплотить в жизнь такую акцию было обязательным условием для того, чтобы бизнесмен мог остаться в региональном бизнесе.

Олег Плющ также сообщил журналистам Rolling Stone как минимум о трех известных ему случаях нацистких граффити, за которые якобы заплатил Фукс. Он утверждает, что кампания достигла даже Киева — где в ноябре 2021 года обнаружили символы свастики, нарисованные баллончиком возле главной городской синагоги. Плющ сказал, что обычным уличным бандитам, с двумя из которых он знаком лично, предлагали за такие «рисунки» $1−1,5 тыс. каждому. Другие источники издания называли сумму около $500.

Чтобы подтвердить свои слова, Плющ предоставил изданию копию паспорта и заявил о готовности дать показания под присягой о его встрече с Фуксом, если это потребуется.

«Предполагаемое участие Фукса в харьковской операции добавляет новую главу в историю скандального бизнес-магната, обладающего влиятельными друзьями, могущественными врагами и длинным списком отвратительных судебных баталий», — пишет Rolling Stone.

В 2017 году Фукс заявлял, что ему было отказано во въезде США с дальнейшим пятилетним запретом. Официально Вашингтон не объяснял причины такого шага, однако высокопоставленный источник в США пояснил журналу Rolling Stone, что на такой шаг американские власти пошли из-за связей Фукса с российской оргпреступностью. Аналогичные обвинения в адрес олигарха звучали и в иске, который подал в суд штата Калифорния бывший деловой партнер Фукса. Он утверждал, что Фукс является аффилированным лицом восточноевропейских преступных организаций, агентом российских спецслужб и отмывателем денег. Фукс в ответ назвал бывшего партнера «мошенником».

В действительности же российские спецслужбы имеют долгую историю сотрудничества с теми, кто имеет связи в мире организованной преступности, пишет Rolling Stone. Издание приводит мнение Олега Калугина, бывшего генерала КГБ — он признает, что не удивился бы применению такого же сценария властями РФ и сегодня. «Как вы знаете, президент Путин является частью т.н. российской „культуры“ ведения войн — настоящих и пропагандистских — такой же, как в СССР, — говорит Калугин. — Он принадлежит к тому прежнему русскому поколению, которое пытается максимально возродить советское устройство жизни».

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