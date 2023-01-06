«F-16 — это вопрос времени». Еще одна батарея Patriot от ФРГ говорит о создании условий для передачи еще больше новой техники — интервью 6 января, 18:38 Эксклюзив NV Украинские военные на Донбассе, 1 января 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Михаил Жирохов, военный эксперт, в эфире Радио NV рассказал, как государства Запада все больше переходят так называемые «красные линии» в передаче военной техники Украине и создают предпосылки для получения единиц еще более нового вооружения.

— Давайте начнем с пока не окончательно подтвержденного, но очень интересного факта. Уже сообщают, что возле поселка Раденск в Херсонской области взорвался склад, вероятно, ракет к комплексу С-300.

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Рядом с ним было расположение оккупантов и говорят о десятках погибших. Этот флешмоб, когда в конкретных местах исчезают, по крайней мере, вычеркиваются из списка живых десятками, а то и сотнями оккупанты, что это нам должно говорить?

— Во-первых, этот флешмоб идет с июня, когда в распоряжении ВСУ появились HIMARS. Большинство таких случаев не публично, потому что ни россияне, ни мы медийно их не освещаем. Для наших это просто военная работа, просто боевая повседневная работа.

— Мы уже говорили несколько дней назад, что, по сути, даже оккупанты сейчас уже воют, а что это такое случается, что в больших количествах скапливаются оккупанты, да еще и буквально там же, где хранят боеприпасы. Они не способны к обучению, или у них просто нет возможностей по-другому себя вести?