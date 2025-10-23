Украина предлагает Европе изменить порядок очереди по системам Patriot — Зеленский
Украина предлагает Европе изменить порядок очереди по поставкам систем ПВО Patriot (Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Европе пересмотреть порядок очередности поставки систем ПВО Patriot, поскольку некоторые страны, которые уже имеют эти комплексы, не применяют их настолько активно, как Украина.
Как сообщает Интерфакс-Украина, во время заседания Европейского совета глава государства сообщил, что Киев ведет переговоры с правительством США и оборонными компаниями о получении систем Patriot.
По его словам, даже несмотря на готовность Украины и европейских партнеров оплачивать эти системы и ракеты к ним, существует очередь на поставку, в которой некоторые государства стоят впереди. Зеленский отметил, что Украина предлагает изменить этот порядок, учитывая насущные потребности в обороне от российских атак.
«Они не должны использовать их таким образом, как используем мы, и мы предлагаем изменить порядок», — заявил президент Украины.
Зеленский отметил, что Украина готова получить системы ПВО уже сейчас, а после своей очереди — вернуть их или заменить на другие.
Президент также призвал партнеров сосредоточиться на реализации программы PURL в ноябре. Он отметил необходимость ускорения работы в этом направлении и призвал страны, которые еще не присоединились к инициативе, присоединиться к ней. По словам Зеленского, программа PURL не только помогает Украине, но и способствует сохранению интереса США к Европе, демонстрируя, что европейские государства вносят свой вклад в общую безопасность.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания присоединится к инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.
18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.