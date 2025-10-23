Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Европе пересмотреть порядок очередности поставки систем ПВО Patriot , поскольку некоторые страны, которые уже имеют эти комплексы, не применяют их настолько активно, как Украина.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во время заседания Европейского совета глава государства сообщил, что Киев ведет переговоры с правительством США и оборонными компаниями о получении систем Patriot.

По его словам, даже несмотря на готовность Украины и европейских партнеров оплачивать эти системы и ракеты к ним, существует очередь на поставку, в которой некоторые государства стоят впереди. Зеленский отметил, что Украина предлагает изменить этот порядок, учитывая насущные потребности в обороне от российских атак.

«Они не должны использовать их таким образом, как используем мы, и мы предлагаем изменить порядок», — заявил президент Украины.

Зеленский отметил, что Украина готова получить системы ПВО уже сейчас, а после своей очереди — вернуть их или заменить на другие.

Инфографика: NV

Президент также призвал партнеров сосредоточиться на реализации программы PURL в ноябре. Он отметил необходимость ускорения работы в этом направлении и призвал страны, которые еще не присоединились к инициативе, присоединиться к ней. По словам Зеленского, программа PURL не только помогает Украине, но и способствует сохранению интереса США к Европе, демонстрируя, что европейские государства вносят свой вклад в общую безопасность.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания присоединится к инициативе PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут содержать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.