Патриарх Филарет: Внутри УПЦ МП началось движение по присоединению к Украинской церкви

Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет заявил, что внутри УПЦ МП уже началось движение по присоединению к Украинской поместной церкви.

Об этом патриарх заявил в интервью РБК- Украина.

"Внутри МП уже началось движение по присоединению к будущей поместной церкви…Сейчас все ждут томоса. Когда томос будет получен, то есть, эту церковь признает мировое православие, архиереи смогут в нее перейти, и уже будут защищены, Москва не сможет их наказать. А пока томоса нет, многие боятся", - заявил Филарет.

По его данным, десять действующих архиереев УПЦ МП обратились за томосом к Вселенскому патриарху, двое из них подтвердили это публично.

"Но по нашим подсчетам, до двух третей епископата готовы перейти в единую церковь. Их будет стимулировать то, что приходы МП сами начнут туда переходить. Так что архиереи могут остаться без приходов, и будут вынуждены идти за своей паствой", - отметил патриарх.

Патриарх отметил, что в будущем Соборе будут принимать участие только те, кто обратился к Вселенскому патриарху, остальные смогут присоединиться уже к единой церкви, но поместная церковь в последующем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

"Они не чужие нам, они для нас свои. Все, что было раньше, кто бы что ни говорил, все будет отброшено и забыто", - заключил патриарх.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви.

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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Отвечая на угрозы РПЦ прекратить все отношения с Фанаром, представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов заявил, что прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за прихоти Москвы.

Также он добавил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московскому патриархату.

Кроме того, Вселенский патриархат опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.