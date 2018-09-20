Патриарх Филарет спрогнозировал, какие из поместных церквей поддержат РПЦ в ее конфликте с Константинополем

Патриарх Филарет: Это будет не раскол, ведь для раскола нужны изменения в канонах или в морально-нравственном учении

Патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что РПЦ будет агитировать другие поместные церкви не признавать автокефалии Украинской церкви после поучения томоса от Вселенского патриарха.

Об этом патриарх Киевский заявил во время интервью российской радиостанции Эхо Москвы.

"Мы предвидим, что Московский патриарх, во-первых, сам не признает этого Томоса об автокефалии Украинской церкви. Но не только сам не признает, а будет стараться агитировать, чтобы и другие церкви тоже не признали. Но мы приблизительно знаем, кто может поддержать Московского патриарха. Но их будет немного", - заявил Филарет.

По прогнозам патриарха, РПЦ могут поддержать зависимая от Москвы Антиохийская церковь, Сербская, и возможно, Болгарская.

Патриарх Киевский не исключил, что Грузинская церковь поддержит позицию Вселенского патриарха, хотя она и не послала своих делегатов на Всеправославный собор в 2016 году.

Филарет добавил, что это будет не раскол, ведь для раскола нужны изменения в канонах или в морально-нравственном учении.

"А если политические мотивы - это не раскол, это просто отделение", - подчеркнул патриарх.

По словам патриарха Вселенское православие сейчас сможет существовать уже и без Русской церкви.

"Но и Русская церковь долго не выдержит…Потому что она окажется в изоляции от всего православия. И сами архиереи, и верующие будут протестовать против этого. Вспомните прекращение молитвенного общения из-за Эстонской церкви. Прекратили, а потом через полгода вынуждены были восстановить. Такое же будет и по отношению к Украинской церкви", - подчеркнул Филарет.

Ранее патриарх Киевский заявил, что после предоставления автокефалии остатки Московского патриархата в Украине уже не будут называться Украинской церковью, но все права их будут сохранены. По словам Филарета, поместная церковь в последующем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Ранее Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Вселенский патриархат в ответ опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.