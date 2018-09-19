Патриарх Филарет: Остатки Московского патриархата сохранят свои права, но не будут называться Украинской церковью

Патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что после предоставления автокефалии остатки Московского патриархата в Украине уже не будут называться Украинской церковью, но все права их будут сохранены.

Об этом патриарх Филарет заявил во вторник, выступая в посольстве Украины в США перед представителями украинской общины, сообщает Укринформ.

"А то, что останется от Московского патриархата, будет иметь такие же права, как и все украинские церкви, однако они не будут называться Украинской церковью", - отметил он.

Патриарх также подчеркнул, что автокефалия будет означать объединение всего общества и всего народа.

Также патриарх Филарет выразил твердую уверенность в том, что Украинская церковь в ближайшее время получит томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается.

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Ранее Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Вселенский патриархат в ответ опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.