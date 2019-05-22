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Паспорта РФ для украинцев: Зеленский ответил Путину в более путинском стиле, чем может сам глава Кремля — журналист

Вчера, 17:20
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Паспорта РФ для украинцев: Зеленский ответил Путину в более путинском стиле, чем может сам глава Кремля — журналист - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский

Британский журналист Оливер Буллоу прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на идею президента РФ Владимира Путина предоставлять гражданство РФ всем украинцам и, в частности, жителям оккупированного Донбасса.

Зеленский ответил Путину в более «путинском» стиле, чем способен сам российский президент, и из-за этого глава Кремля не знает, как реагировать, заявил журналист в интервью Радио НВ.

«Зеленский ответил, и на самом деле ответил очень хорошо. Он ответил более по-путински, чем сам Путин. И я думаю, что Путин этого не ожидал. Потому что если Зеленский может ответить Путину на путинском уровне, с юмором, немножко с наглостью — это уже хорошо. Путин не знает, как реагировать на это, потому что он гад, он уже привык к тому, что он «единственный Путин», — сказал Буллоу.

Британский журналист отметил, что если Зеленский продолжит придерживаться такой риторики в отношении Путина, тогда россияне смогут понять, что «Украина — настоящая страна, а не какая-то область России».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина об идее предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке всем желающим гражданам Украины.

«Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или прячась от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие „профессионалы“ — в Ростове или Магадане», — заявил он.

Также Зеленский предостерег РФ от общения с Украиной на языке угроз и военного и экономического давления.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины — псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» — получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

После этого Путин также заявил, что в правительстве РФ думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям «ЛНР» и «ДНР», но и всем украинцам.

Теги:   Украина-Россия Российский паспорт Владимир Путин Владимир Зеленский

Спецтема   Российские паспорта для "Л/ДНР" Эксклюзивы НВ

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