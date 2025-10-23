Русского больше не будет. Паспорта-книжечки в Украине будут заполнять только на украинском языке — постановление Рады
Отныне записи в украинских паспортах-книжечках делаются только на государственном языке (Фото: Паспортный сервис Винница/Facebook)
Верховная Рада в четверг, 23 октября, приняла постановление № 13369. Согласно ему, отныне в украинских паспортах старого образца больше не будет русского языка.
Об этом сообщила пресс-служба парламента.
За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.
Внесенными изменениями в постановление Рады от 26 июня 1992 года предусмотрено что, в паспорт гражданина Украины в виде книжечки записи вносятся на государственном языке.
Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу признается утратившим силу.
С 2016-го биометрический паспорт гражданина Украины выдается в виде id-карты, а последние книжечки были напечатаны в 2014 году.
Паспорт образца 1994 года лицо может получить только в случае соответствующего решения суда.