Отныне записи в украинских паспортах-книжечках делаются только на государственном языке (Фото: Паспортный сервис Винница/Facebook)

Верховная Рада в четверг, 23 октября, приняла постановление № 13369. Согласно ему, отныне в украинских паспортах старого образца больше не будет русского языка.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов.

Внесенными изменениями в постановление Рады от 26 июня 1992 года предусмотрено что, в паспорт гражданина Украины в виде книжечки записи вносятся на государственном языке.

Положение о паспорте гражданина Украины для выезда за границу признается утратившим силу.

С 2016-го биометрический паспорт гражданина Украины выдается в виде id-карты, а последние книжечки были напечатаны в 2014 году.

Паспорт образца 1994 года лицо может получить только в случае соответствующего решения суда.