В УПЦ МП начали собирать на залог для скандального митрополита Павла: в храмах появились ящики для пожертвований 18 июля, 15:58 Ящики для пожертвований появились в храмах Нижней Лавры (Фото:Andriy Kovalov/Facebook)

В храмах Нижней Киево-Печерской лавры, которыми сейчас пользуется УПЦ Московского патриархата, начали собирать пожертвования на залог скандальному митрополиту Павлу. Суд назначил залог в размере 33 млн гривен.

Соответствующее фото с ящиками для пожертвований «на залог за митрополита Павла» опубликовал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в своем Facebook.

По его словам, такой призыв к прихожанам УПЦ МП разместили в храме преподобного Агапита Печерского на территории Лавры.

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«Это фото я сделал только в храме святого Агапита Печерского. Не верите в такой уровень фарса и наглости российских агентов в Украине — сходите и сами убедитесь. Боюсь, как бы дальше они не начали собирать пожертвования на помощь так называемому «чвк вагнера», — добавил Ковалев.

Фото: Andriy Kovalov/Facebook

СБУ 1 апреля вручила подозрение экс-наместнику Лавры Павлу (Петру Лебедю) по двум статьям — разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК) и оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ). В его доме провели обыски.

В тот же день Шевченковский райсуд отправил его под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

14 июля суд изменил ему меру пресечения на арест до 14 августа с возможностью выйти под залог в 33 млн гривен.

Митрополит называет дело «политическим».

Одиозный митрополит Павел получил подозрение на фоне того, что УПЦ МП отказывалась освобождать Киево-Печерскую лавру, несмотря на расторжение государственным заповедником договора об аренде. Он также находится под санкциями.

13 июля СБУ сообщила Павлу о новом подозрении из-за интервью, в котором он, по данным следствия, отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну России против Украины «гражданским конфликтом».