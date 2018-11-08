08 ноября 2018, четверг

Парубий заявил, что нардепам-прогульщикам не выплатили почти 16 миллионов гривен

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Парубий заявил, что невыплата нардепам частей зарплат - это механизм воздействия на посещаемость

Парубий заявил, что невыплата нардепам частей зарплат - это механизм воздействия на посещаемость

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент в этом году не выплатил 15 миллионов 826 тысяч гривен зарплаты народным депутатам, которые не посещали заседания.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Парубий отметил, что депутатов нельзя заставить ходить на пленарные заседания, и невыплата им частей зарплат является механизмом воздействия на них.

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