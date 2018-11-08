Парубий заявил, что нардепам-прогульщикам не выплатили почти 16 миллионов гривен

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент в этом году не выплатил 15 миллионов 826 тысяч гривен зарплаты народным депутатам, которые не посещали заседания.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Парубий отметил, что депутатов нельзя заставить ходить на пленарные заседания, и невыплата им частей зарплат является механизмом воздействия на них.
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