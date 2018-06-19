Парубий сообщил, когда Рада сможет принять президентский законопроект о создании Антикоррупционного суда

Рада может в четверг принять законопроект о создании Антикоррупционного суда, заявил Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что депутаты на пленарном заседании во вторник рассмотрят вопрос включения в повестку дня сессии президентского законопроекта о создании Высшего антикоррупционного суда (№8497).

Кроме того, по словам Парубия, законопроект может быть принят в четверг, сообщает пресс-служба ВР.

"Я надеюсь, что сегодня мы сможем включить его в повестку дня, завтра на комитете состоится рассмотрение. И в четверг мы будем иметь возможность принять этот закон , чтобы ещу в этом году Антикоррупционный суд заработал", - сказал он.

Парубий также проинформировал народных депутатов, что соответствующий президентский законопроект поступил в Верховную Раду.

Он также добавил, что безотлагательно направил этот документ в комитет по вопросам правовой политики с поручением срочно его рассмотреть.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект О создании Высшего антикоррупционного суда. Порошенко определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения ВР.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

11 июня закон подписал президент Петр Порошенко.

Однако для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, Порошенко должен был внести технический законопроект, который должен определить механизм создания такого суда.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот с электронным декларированием - нет.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

В законе про Антикоррупционный суд содержится норма, вызвавшая резонанс в обществе. Согласно ей, апелляции по делам НАБУ, которые суды рассматривают уже сейчас, будут рассматривать в судах общей юрисдикции и после создания Антикоррупционного суда. Активисты опасаются, что эта даст возможность коррупционерам избежать наказания.

Резонансная норма появилась в тексте поправок к закону за час до голосования.