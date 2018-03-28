Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит отмену е-деклараций для активистов-антикоррупционеров

Общественные активисты все же вынуждены будут отчитываться наравне с чиновниками

Отмена электронного декларирования для общественных активистов народные депутаты вынесут на голосование в Верховной Раде во вторник, 3 апреля.

Новая попытка отменить норму, которая вызвала резкую критику Евросоюза, состоится уже после дедлайна, ведь сейчас действующее законодательство обязывает антикоррупционеров подать декларации до 1 апреля.

О новом голосовании стало известно из заявления спикера Андрея Парубия, которую опубликовала пресс-служба парламента.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада должна отменить е-декларирования для активистов-антикоррупционеров.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики расширения и соседства Йоханнес Хан раскритиковал власти Украины за отказ отменить электронные декларации общественным активистам, которые противодействуют коррупции.

Президент Украины Петр Порошенко 27 марта 2017 подписал изменения в закон О противодействии коррупции в части электронного декларирования. Согласно изменениям, члены антикоррупционных общественных организаций обязаны также подавать электронные декларации.

ЕС неоднократно подчеркивал неприемлемость соответствующих изменений в закон.

В феврале 2017 года Порошенко предложил заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательную отчетность.