Парубий рассказал, когда Антикоррупционный суд начнет рассматривать дела

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Высший антикоррупционный суд можно создать до конца 2018 года, а первые дела он будет рассматривать в первой половине следующего года.

В эфире телеканала 1+1 Парубий отметил, что после принятия парламентом закона о суде, он и президент Петр Порошенко обратились к международным организациям, которые должны подавать своих кандидатов в общественный совет международных экспертов, чтобы они как можно скорее сделали это.

"Я уверен, что в следующем году мы будем свидетелями первых дел этого суда. И поверьте мне, это будут приговоры, которыми будет гордиться вся Украина. Это будут приговоры, которые изменят нашу страну", - сказал спикер ВР.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.