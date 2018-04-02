Парубий призвал немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов

Вопрос отмены е-декларирования важен, чтобы "снять внутреннее напряжение" и укрепить международные партнерские контакты, сказал Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в парламенте есть два новых законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов, которые депутаты могут рассмотреть уже во вторник.

Парубий отметил, что выступил с инициативой, чтобы эти вопросы стояли первыми в повестке дня на этой неделе, сообщает Украинская правда.

По его словам, законопроекты, которые были внесены на рассмотрение парламента ранее и которые рассматривали в прошлый четверг, уже потеряли свою актуальность и поэтому аппарат Верховной Рады наработал новый документ, который состоит из двух частей.

Одна - это отмена е-декларирования для общественных активистов и для иностранцев, которые входят в наблюдательные советы. Вторая - это декриминализация лиц, входящих в эту категорию.

"Этот законопроект является выверенным и подготовленным. И сегодня я проводил совещание с главами фракций. И я призвал их присоединиться к подписанию этого законопроекта и я прошу их присоединиться во время согласительного совета и надеюсь, что этот проект будет подписан руководителями фракций", - добавил спикер ВР.

Он отметил, что если комитет рассмотрит его в понедельник, то во вторник депутаты смогут внести этот вопрос в повестку дня Рады.

Парубий отметил, что вопрос отмены е-декларирования важен, чтобы "снять внутреннее напряжение" и укрепить международные партнерские контакты.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции поддерживает отмену необходимости электронного декларирования для общественных активистов.