Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Спикер Верховной Рады подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

Документ был подписан во время пресс-конференции с коллегами из Грузии и Молдовы.

"Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - сказал он.

Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.