28 ноября 2018, среда

Парубий подписал закон о военном положении и направил его президенту

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Парубий подписал закон о военном положении

Парубий подписал закон о военном положении

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об утверждении указа президента Украины О введении военного положения в Украине.

Согласно информации на сайте украинского парламента, документ 28 ноября направлен на подпись президенту Петру Порошенко.

Ранее сообщалось, что президентский указ №392 о введении военного положения в десяти областях сроком на 30 дней был опубликован в газете Урядовый курьер.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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