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Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП, документ направлен президенту

Сегодня, 16:50
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Изменения в закон О свободе совести и религиозных организаций поддержали 240 депутатов

Фото: Александр Сенько/Facebook

Председатель украинского парламента Андрей Парубий подписал закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата указывать в своем названии принадлежность к РПЦ.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Теперь подписанный спикером документ, согласно процедуре, направляется на подпись президенту Петру Порошенко.

Соответствующий законопроект 20 декабря народные депутаты поддержали 240 голосами.

Напомним, несмотря на протесты РПЦ и подконтрольного ей Московского патриархата 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятеля единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Теперь ожидается, что 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии.

Теги:   УПЦ МП РПЦ Андрей Парубий Верховная Рада

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