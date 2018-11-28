Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 года.
Как указано на сайте парламента, постановление 2631-VIII подписано 28 ноября.
26 ноября парламент поддержал указ преиздента Петра Порошенко о введении военного положения в граничащих с РФ областях Украины. Также народные депутаты проголосовали за постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.
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