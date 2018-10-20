Парубий поддержал решение Кабмина о повышении тарифов на газ в Украине

Поднятие цены на газ является неизбежны решением, так как от него зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, в которой сейчас очень нуждается государство, считает председатель ВРУ Андрей Парубий, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

"Считаю своим долгом поддержать решение Правительства Владимира Гройсмана, ведь он берет на себя ответственность за непопулярные, но необходимые для укрепления, развития и безопасности Украины реформы", – отметил председатель Верховной Рады.

По словам Парубия, это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса.

Он также заявил, что разработанная правительством система субсидий предоставит экономическую защиту каждой украинской семье, которая в этом нуждается.

Ранее сообщалось, что решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%, было поддержано единогласно на заседании Кабмина в пятницу, 19 октября. Цены на газ для населения будут повышены на 23,5% с 1 ноября 2018 года.