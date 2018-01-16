Парубий объявил о создании трех депутатских объединений в парламенте

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, ссылаясь на статью 60 Закона Украины о регламенте ВР, анонсировал создание трёх депутатских объединения: Правозащитная коалиция, Питьевая вода, Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршала для Украины.

Об этом сообщает 112-Украина во вторник, 16 января.

Соруководителями межфракционного депутатского объединения Правозащитная коалиция стали народные депутаты Елена Сотник и Игорь Луценко.

Руководитель межфракционного объединения Питьевая вода – нардеп Андрей Река.

Руководитель межфракционного депутатского объединения Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршала для Украины – нардеп Анна Гопко.

Андрей Парубий сделал данное заявление перед закрытием утреннего пленарного заседания.

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