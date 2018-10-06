Парубий объяснил, почему откладывается переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

Сейчас идет поиск необходимых 226 голосов для направления законопроектов в Конституционный суд

Рассмотрение проектов изменений в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей откладывается из-за разногласий в позициях фракций, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время общения журналистами в Тбилиси.

По его словам, еще не все фракции приняли окончательное решение о поддержке этих законопроектов.

"Для меня очень важно, чтобы когда эти вопросы рассматривали в зале, у нас гарантированно было 226 голосов. Я убежден, что эти названия следует изменить, и я готов еще неделю подождать, чтобы фракции определились", – заявил Парубий.

Также отмечается, что вопрос переименования областей не отложен. Сейчас идет поиск необходимых 226 голосов для направления соответствующих законопроектов в Конституционный суд.

Председатель ВРУ выразил уверенность, что в ближайшие недели такие голоса будут найдены.

"Некоторые депутаты считают, что переименование (Днепропетровской области – НВ) должно быть на Днепровскую. В законопроекте – на Сичеславскую. Было бы глупо, если бы мы в дискуссии между Днепровской и Сичеславской не приняли решение совсем", – отметил Парубий.

Он также заявил, что в Верховной Раде не зарегистрировано законопроекта о переименовании Днепропетровской области на Днепровскую.

"Поэтому даже если бы мы в зале нашли компромисс под Днепровскую область – нет такого законодательного предложения", – пояснил он.

По словам Парубия, дискуссии о переименовании Кировоградской области на Кропивницкую содержат меньше разногласий в позициях сессионного зала.

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Напомним, 11 июля комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия одобрил внесение изменений в Конституцию Украины для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Согласно предложенным изменениям в Конституцию, Днепропетровская область получит название Сичеславская, а Кировоградская будет переименована в Кропивницкую.

Областной центр Днепропетровской области переименовали в Днепр в 2016 году. В том же году был переименован областной центр Кировоградской области, он стал называться Кропивницкий.